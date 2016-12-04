На Гавайях выпал рекордный объем снега

На одном из островов Гавайского архипелага прошел сильнейший снегопад, толщина снежного покрова в некоторых районах достигла 90 сантиметров.

На острове поднялась сильная метель, видимость практически нулевая. Наиболее сильные снегопады зафиксированы рядом с вулканами Мауна-Кеи и Мауна-Лоа, сообщает РИА "Новости".

Местная инфраструктура не приспособлена под такую погоду, поэтому местные власти призвали жителей переждать снегопад дома и не выходить на улицу без надобности. В Тихоокеанских тропиках подобные снегопады проходят крайне редко.