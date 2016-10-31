Гастроли Дениса Мацуева в Канаде и США прошли при полных аншлагах
Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал об итогах своего гастрольного тура по городам Канады и США.
Турне Мацуева стартовало 15 октября, маэстро выступил в канадских городах Торонто и Ванкувере, а затем в семи городах США – Детройте, Денвере, Беркли, Сономе, Нью-Йорке, Канзас-Сити и Бостоне.
- Это была очередная встреча с дорогой мне американской и канадской публикой, - цитирует Мацуева ТАСС.
По словам пианиста, на 80 процентов залы были заполнены американской аудиторией, но были и встречи с русскоязычными поклонниками.
До конца текущего года у пианиста запланированы еще около 50 концертов, в том числе в «Музикферайн» в Вене и большой европейский тур.
Ранее сообщалось, что в Бостоне и Нью-Йорке активисты организовали акции протеста перед концертами Мацуева, призвав соотечественников бойкотировать концерты российского музыканта за то, что он поддерживает политику Путина.
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