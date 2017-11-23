Гарантию на дороги в Подмосковье увеличат в пять раз

Гарантийный срок службы дорог в Московской области может быть увеличен с двух до 10 лет.

С такой инициативой выступил сопредседатель регионального штаба Общественного народного фронта в Подмосковье Алексей Малый.

По его словам, для этого этого необходимо добиться внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Малый пояснил, что средства на производство дорожных работ поступают преимущественно с федерального уровня.