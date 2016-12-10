МИД РФ гарантировал Сербии поддержку в вопросах защиты суверенитета

Сербия может полностью рассчитывать на поддержку со стороны Москвы в вопросах, которые касаются защиты суверенитета и территориальной целостности применительно к Косово.

Такое заявление делал МИД России накануне визита в Белград главы ведомства Сергея Лаврова. В МИД подчеркнули, что в диалоге двух стран поддержанию мира и стабильности на Балканах уделяется особое внимание, передает ТАСС.

Кроме того, было отмечено успешное сотрудничество Сербии и россии на международной арене. «Нацеленность на членство в Евросоюзе не рассматривается в Белграде как препятствие для дальнейшего укрепления связей с Россией, координации нами подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает взвешенную позицию по событиям на Украине», - цитирует агентство сообщение российского внешнеполитического ведомства.

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