В гараже Красногорска задержали мужчину с наркотиками

Подмосковная полиция задержала в Краногорске мужчину, который имел при себе 4,07 граммов амфетамина.

Как передает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, злоумышленник был задержан в гараже возле своего дома.

После обнаружения у него 4,07 граммов наркотиков сотрудники полиции доставили мужчину в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело за хранение наркотических веществ.

Ранее замдиректора ФСИН Анатолий Рудый сообщил, что почти треть осужденных в России отбывают наказание за хранение наркотиков. Среди 613 тыс. 75 заключенных 75 тыс. женщин и 150 детей осуждены за преступления, связанные с оборотом наркотиков.