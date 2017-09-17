В гараже Красногорска задержали мужчину с наркотиками
Подмосковная полиция задержала в Краногорске мужчину, который имел при себе 4,07 граммов амфетамина.
Как передает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, злоумышленник был задержан в гараже возле своего дома.
После обнаружения у него 4,07 граммов наркотиков сотрудники полиции доставили мужчину в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело за хранение наркотических веществ.
Ранее замдиректора ФСИН Анатолий Рудый сообщил, что почти треть осужденных в России отбывают наказание за хранение наркотиков. Среди 613 тыс. 75 заключенных 75 тыс. женщин и 150 детей осуждены за преступления, связанные с оборотом наркотиков.
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