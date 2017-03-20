В Гане около 20 человек погибли под упавшим деревом
В Гане упавшее дерево стало причиной гибели 19 человек. Еще несколько госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Инцидент произошел в популярном туристическом месте Кинтампо. Глава местной полиции Десмонд Овусу Боампонг рассказал радиостанции StarFM, что причиной падения огромного дерева стали дожди. Оно рухнуло прямо на купающихся людей и придавило их ветвями.
Спасателям пришлось использовать бензопилы, чтобы помочь попавшим в ловушку людям и извлечь тела погибших. Большинство жертв инцидента – ученики старшей школы.
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