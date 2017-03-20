В Гане около 20 человек погибли под упавшим деревом

В Гане упавшее дерево стало причиной гибели 19 человек. Еще несколько госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Инцидент произошел в популярном туристическом месте Кинтампо. Глава местной полиции Десмонд Овусу Боампонг рассказал радиостанции StarFM, что причиной падения огромного дерева стали дожди. Оно рухнуло прямо на купающихся людей и придавило их ветвями.

Спасателям пришлось использовать бензопилы, чтобы помочь попавшим в ловушку людям и извлечь тела погибших. Большинство жертв инцидента – ученики старшей школы.