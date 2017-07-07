В Гамбурге стартует саммит «Большой двадцатки»
Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург, где примет участие в саммите «Большой двадцатки».
Кроме того, вечером 7 июля на полях G20 запланирована встреча Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Одной из главных тем переговоров станет Сирия.
По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, тема России стала для Трампа токсичной. Что бы он ни сказал и ни сделал в отношении России, будет повернуто против него.
Накануне в Гамбурге начались протесты, на улицы вышли антиглобалисты, для разгона которых полиция применила водометы, сообщает «Национальная служба новостей».
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
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