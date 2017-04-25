Галина Волчек получила звание Героя Труда РФ

За особые трудовые заслуги перед государством и народом почетные звания Героя Труда Российской Федерации президент Владимир Путин присвоил худруку театра «Современник» Галине Волчек, экс-главе Татарстана Минтимеру Шаймиеву, слесарю-монтажнику «Севмаша» Алексею Иванову, главврачу краевой больницы из Краснодарского Края Владимиру Порханову и лесничему Варваре Устиновой, сообщает ТАСС.

Герой Труда Российской Федерации — высшее звание Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Звание присваивается гражданам Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Герою Труда Российской Федерации вручается знак особого отличия — золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации» и Грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации.

Звание Героя Труда Российской Федерации является вторым по статусу званием России после Героя Российской Федерации. В случае присвоения лицу звания Героя Российской Федерации и звания Героя Труда Российской Федерации на его родине на основании указа Президента Российской Федерации устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.