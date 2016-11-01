Гаджеты влияют на детский сон

Психологи из Великобритании проанализировали следствия нескольких десятков проектов по наблюдению за здоровьем школьников и пришли к выводу, что наличие у них смартфонов, планшетов и прочих гаджетов ухудшает их сон и делает их более вялыми днем.

Мы советуем всем родителям разработать меры, которые бы ограничивали доступ и время использования различных гаджетов. Они обязаны быть подготовлены с участием педиатров и учителей, которые бы помогли бы отцам и матерям ограничить вредное влияние телефонов и планшетов на здоровье детей, сообщает «Экономика Сегодня».