Гаджеты могут вызвать стресс и негативные эмоции
Американские психологи установили, что люди, постоянно использующие смартфоны, планшеты или другие устройства, отличаются повышенной нервозностью.
В масштабном эксперименте ученых поучаствовало 3500 человек, из которых 86 процентов регулярно следили за обновлениями социальных сетей через свои гаджеты. Оказалось, что 42 процента процента опрошенных испытывали на себе негативные последствия регулярного использования смартфонов, - сообщают "Актуальные новости".
Отметим, что зависимость от твиттера привела к скандальной ситуации на «Оскаре». Один из сотрудников перепутал конверт с обладателем номинации «Лучший фильм», так как все время писал в свой твиттер.
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