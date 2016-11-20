В Гааге задержали более 160 участников митинга против полицейского насилия
В голландском городе Гаага были задержаны свыше 160 человек, участвовавших в акции протеста против полицейского произвола в отношении анархистов и антифашистов.
Местные власти разрешили проведение митинга при условии, что протестующие не будут скрывать свои лица. Однако согласно данным полиции, большинство участников акции этим требованием пренебрегли, закрыв лица солнцезащитными очками, капюшона и платками, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.
Полиция решила прекратить митинг и задержала протестующих. Кроме того, правоохранители изъяли с места проведения акции дубинки, баллончики с краской и пиротехнические изделия.
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