В Гааге задержали более 160 участников митинга против полицейского насилия

В голландском городе Гаага были задержаны свыше 160 человек, участвовавших в акции протеста против полицейского произвола в отношении анархистов и антифашистов.

Местные власти разрешили проведение митинга при условии, что протестующие не будут скрывать свои лица. Однако согласно данным полиции, большинство участников акции этим требованием пренебрегли, закрыв лица солнцезащитными очками, капюшона и платками, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Полиция решила прекратить митинг и задержала протестующих. Кроме того, правоохранители изъяли с места проведения акции дубинки, баллончики с краской и пиротехнические изделия.