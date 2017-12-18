Фьючерсы на биткойн рухнули на 2 тысячи долларов
Биткойн потерял почти две тысячи долларов после старта торговли фьючерсами, сообщил крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group.
Стартовая цена январских фьючеров на торгах, объявленных 17 декабря, оставила 20,65 тысячи долларов. К 06.18 по московскому времени стоимость биткойна рухнула почти на 2 тысячи долларов и составила 18,79 тысячи долларов.
Ранее были запущены торги на фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE). В ходе этих торгов январские фьючерсы на криптовалюту прибавили в цене 25 процентов, сообщает «Экономика сегодня».
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