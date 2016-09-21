Футбольный судья укусил полицейского за ногу перед матчем КХЛ в Екатеринбурге

Фанат, оказавшийся арбитром российского футбольного департамента судейства из Санкт-Петербурга, покусал сотрудника полиции в Екатеринбурге перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным автомобилистом и петербургским СКА.

Как отметил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина, при входе в спортивный комплекс один из любителей хоккея начал вести себя неадекватно, и персонал вместе с сотрудниками полиции препроводили его для разбора в служебное помещение.

- При оформлении административного материала за хулиганство по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) молодой человек пришел в ярость, что его не пускают смотреть хоккей, и напал на сотрудника УМВД России по городу Екатеринбургу, укусив его за ногу, - сказала она «Интерфаксу».

Пелевина также отметила, что пока в отношении молодого человека составлен только административный материал, а материалы по факту нападения на представителя власти направлены в подразделение СКР для проведения проверки и принятия процессуального решения.