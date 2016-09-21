Футбольный судья укусил полицейского за ногу перед матчем КХЛ в Екатеринбурге

Фанат, оказавшийся арбитром российского футбольного департамента судейства из Санкт-Петербурга, покусал сотрудника полиции в Екатеринбурге перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным автомобилистом и петербургским СКА.

Как отметил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина, при входе в спортивный комплекс один из любителей хоккея начал вести себя неадекватно, и персонал вместе с сотрудниками полиции препроводили его для разбора в служебное помещение.

- При оформлении административного материала за хулиганство по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) молодой человек пришел в ярость, что его не пускают смотреть хоккей, и напал на сотрудника УМВД России по городу Екатеринбургу, укусив его за ногу, - сказала она «Интерфаксу».

Пелевина также отметила, что пока в отношении молодого человека составлен только административный материал, а материалы по факту нападения на представителя власти направлены в подразделение СКР для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Новости по теме
Следующая новость Трафик россиян будут анализировать в режиме реального времени

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО