Футбольный клуб «Локомотив» досрочно стал чемпионом России
Футбольный клуб «Локомотив» впервые с 2004 года стал чемпионом России.
«Железнодорожники» обыграли «Зенит» и оказались недосягаемыми для «Спартака», передает РБК. «Локомотив» набрал 60 очков в 29 матчах и на семь очков опережал «Спартак».
До конца чемпионата команде оставалось провести 6 матчей, по итогам которых клуб сможет набрать максимум шесть очков.
Команда Юрия Семина оказалась чемпионом России в третий раз в истории. Ранее они выигрывали чемпионат в 2002 и 2004 годах.
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