Футбольный клуб «Локомотив» досрочно стал чемпионом России

Футбольный клуб «Локомотив» впервые с 2004 года стал чемпионом России.

«Железнодорожники» обыграли «Зенит» и оказались недосягаемыми для «Спартака», передает РБК. «Локомотив» набрал 60 очков в 29 матчах и на семь очков опережал «Спартак».

До конца чемпионата команде оставалось провести 6 матчей, по итогам которых клуб сможет набрать максимум шесть очков.

Команда Юрия Семина оказалась чемпионом России в третий раз в истории. Ранее они выигрывали чемпионат в 2002 и 2004 годах.