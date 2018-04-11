Футбольный фанат проиграл супругу своему приятелю

Кенийский поклонник футбола Амани Стэнли заключил пари со своим приятелем, поставив на кон свою жену.

Договор между приятелями был подписан перед матчем между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Стэнли, являющийся фанатом «Сити», был уверен, что его команда одержит победу. Однако он ошибся – «Сити» потерпела поражение со счетом 2:3.

По условиям спора, Стэнли должен передать супругу приятелю на неделю, сообщает Nation News со ссылкой на издание The Sun.