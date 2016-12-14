Футбольный арбитр впервые назначил пенальти после просмотра видеоповтора
В полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу между колумбийским «Атлетико Насьональ» и японской «Касимой» произошло историческое событие – арбитр впервые назначил пенальти после того, как посмотрел видеоповтор эпизода с нарушением правил.
Это произошло на 33 минуте матча, судья Виктор Кашшаи, чтобы удостовериться в правильности своего решения, попросил продемонстрировать ему «картинку» момента фола, после чего уверенно указал на 11-метровую отметку, - сообщает ТАСС со ссылкой на ESPN.
Пенальти был реализован, и японский клуб повел в счете.
Ранее видеоповторы были запрещены ФИФА, особенно против введения новшества выступал бывший президент международной федерации футбола Йозеф Блаттер. На Клубном чемпионате мира нововведение опробуется в качестве эксперимента.
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