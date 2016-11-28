Футбольных хулиганов могут лишить поездок на матчи за пределами РФ

Футбольным болельщикам, замеченным в неоднократных нарушениях порядка во время матчей, могут запретить выезжать за границу.

Соответствующий законопроект подготовлен Минспорта. В ведомстве считают данную меру особенно актуальной в период проведения важный международных матчей. По сведениям СМИ, инициативу Минспорта уже поддержали в МВД и ФСБ, сообщают «Народные новости».

Помимо запрета поездок на международные матчи, хулиганствующих фанатов будут наказывать крупными штрафами.