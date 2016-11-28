Футбольных хулиганов могут лишить поездок на матчи за пределами РФ
Футбольным болельщикам, замеченным в неоднократных нарушениях порядка во время матчей, могут запретить выезжать за границу.
Соответствующий законопроект подготовлен Минспорта. В ведомстве считают данную меру особенно актуальной в период проведения важный международных матчей. По сведениям СМИ, инициативу Минспорта уже поддержали в МВД и ФСБ, сообщают «Народные новости».
Помимо запрета поездок на международные матчи, хулиганствующих фанатов будут наказывать крупными штрафами.
Следующая новость В Китае задержали подозреваемых в массовой гибели людей на стройке
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии