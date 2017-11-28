Футбольные фанаты купили более 700 тыс билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) продала свыше 740 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018.

Пока активнее раскупают билеты российские фанаты футбола. Впрочем, их зарубежные единомышленники тоже стараются не отставать. По данным пресс-службы ФИФА, международный спрос на билеты приближается к 50%, сообщает «Интерфакс».

Чаще всего билеты на чемпионат заказывают американские, бразильские, китайские и немецкие болельщики.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся в 11 городах страны.

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Места: Россия
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