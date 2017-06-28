Футбольные болельщики привезли в Россию малярию

На Кубке Конфедераций по футболу в России зафиксирован случай малярии.

Иностранный болельщик оказался заражен малярией, врачи уже определили характер болезни и сделали вывод, что она является привозной.

Мужчина госпитализирован, но, по словам врачей, его жизни уже ничто не угрожает.

Всего в России за последние два года было зарегистрировано 296 случаев заболевания малярией, отмечает Interfax.

Малярия (ранее известная как «болотная лихорадка») — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»).

В России малярийные комары обитают на всей европейской территории страны и в Западной Сибири, кроме полярных и приполярных широт.

Малярия была практически ликвидирована в СССР к 1960 году, но единичные случаи фиксировались, и были связаны с перелетом комаров через пограничные с Афганистаном реки Амударью и Пяндж.

Симптомы малярии следующие: лихорадка, ознобы, артралгия (боль в суставах), рвота, гемолитическая анемия, гемоглобинурия, судороги.

Возможно также ощущение покалывания в коже.

Также могут наблюдаться спленомегалия (увеличенная селезенка), нестерпимая головная боль, ишемия головного мозга.

Малярийная инфекция смертельно опасна, особенно для детей и беременных женщин.

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