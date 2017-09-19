Футбольную команду оштрафовали за пустые трибуны

Испанский футбольный клуб «Сельта» оштрафован за слабую посещаемость домашних матчей.

По информации «Советского спорта», с нынешнего сезона команды обязаны заботиться о заполнении стадионов. Речь прежде всего идет о трибунах, которые снимают камеры во время трансляции. Заполняемость должна быть не ниже 70%. Если она составляет от 50% до 70%, клуб получает два очка штрафа. При заполнении трибун менее половины – четыре очка. По количеству очков команде начисляется денежный штраф.

Сумма, на которую была оштрафована команда, не называется. Однако руководство «Сельты» решило во избежание дальнейших штрафов снизить цены на билеты.