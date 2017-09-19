Футбольную команду оштрафовали за пустые трибуны

Испанский футбольный клуб «Сельта» оштрафован за слабую посещаемость домашних матчей.

По информации «Советского спорта», с нынешнего сезона команды обязаны заботиться о заполнении стадионов. Речь прежде всего идет о трибунах, которые снимают камеры во время трансляции. Заполняемость должна быть не ниже 70%. Если она составляет от 50% до 70%, клуб получает два очка штрафа. При заполнении трибун менее половины – четыре очка. По количеству очков команде начисляется денежный штраф.

Сумма, на которую была оштрафована команда, не называется. Однако руководство «Сельты» решило во избежание дальнейших штрафов снизить цены на билеты.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: футбол, спорт
Следующая новость В Белгороде эвакуировали людей из девяти зданий

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО