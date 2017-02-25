Сын футболиста Пеле явился в полицию отбывать тюремный срок

Сын бразильского футболиста Пеле пришел в полицию, чтобы начать отбывать назначенный ему 13-летний тюремный срок.

Эдсон Шолби Насименту явился в полицию города Сантос, чтобы понести наказание за участие в наркоторговле и отмывании денег. Суд определил для него 12 лет и 10 месяцев тюрьмы, сообщает РИА Новости.

Расследование дела началось еще в 2005 году. Пеле обвинили в связях с наркоторговцами и отмывании денег. В 2014 году суд назначил футболисту 33 года тюрьмы.

В 1990-е Пеле играл за клуб «Сантос», где получил мировую известность его отец. В 2016 году он был назначен тренером бразильского «Агуа Санта».