Сын футболиста Пеле явился в полицию отбывать тюремный срок
Сын бразильского футболиста Пеле пришел в полицию, чтобы начать отбывать назначенный ему 13-летний тюремный срок.
Эдсон Шолби Насименту явился в полицию города Сантос, чтобы понести наказание за участие в наркоторговле и отмывании денег. Суд определил для него 12 лет и 10 месяцев тюрьмы, сообщает РИА Новости.
Расследование дела началось еще в 2005 году. Пеле обвинили в связях с наркоторговцами и отмывании денег. В 2014 году суд назначил футболисту 33 года тюрьмы.
В 1990-е Пеле играл за клуб «Сантос», где получил мировую известность его отец. В 2016 году он был назначен тренером бразильского «Агуа Санта».
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