Футболист Владимир Кузьмичев погиб в ДТП

Бывший футболист ЦСКА Владимир Кузьмичев в пятницу, 23 сентября, погиб в Москве, о чем сегодня сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальную информацию клуба.

Подробности автокатастрофы, жертвой которой стал бывший нападающий в ЦСКА сообщить откаказались. О дате и месте прощания с погибшим будет сообщено дополнительно.

В июле нынешнего года Владимиру Кузьмичеву исполнилось 37 лет, в ЦСКА он провел 4 года, уйдя из клуба в 2005-м. Он также участвовал в Молодежной сборной РФ, выступал за "Динамо" (Киев), "Торпедо" (Москва), "Черноморец" (Новороссийск), "Спартак" (Нальчик), "Анжи" (Махачкала), "Терек" (Грозный) и другие клубы.