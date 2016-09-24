Футболист Владимир Кузьмичев погиб в ДТП
Бывший футболист ЦСКА Владимир Кузьмичев в пятницу, 23 сентября, погиб в Москве, о чем сегодня сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальную информацию клуба.
Подробности автокатастрофы, жертвой которой стал бывший нападающий в ЦСКА сообщить откаказались. О дате и месте прощания с погибшим будет сообщено дополнительно.
В июле нынешнего года Владимиру Кузьмичеву исполнилось 37 лет, в ЦСКА он провел 4 года, уйдя из клуба в 2005-м. Он также участвовал в Молодежной сборной РФ, выступал за "Динамо" (Киев), "Торпедо" (Москва), "Черноморец" (Новороссийск), "Спартак" (Нальчик), "Анжи" (Махачкала), "Терек" (Грозный) и другие клубы.
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