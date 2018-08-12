Футболист Роналдо госпитализирован на Ибице
Двукратный чемпион мира в составе бразильской сборной футболист Роналдо госпитализирован на Ибице из-за пневмонии.
Экс-футболист оказался в больнице еще 10 августа. Там ему поставили диагноз пневмония. Сейчас ситуация со здоровьем спортсмена развивается благоприятно, передает РБК.
Роналдо отдыхал на острове несколько дней. Он часто приезжает на Ибицу, так как владеет домом на острове.
Роналдо становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. Он сыграл в 570 матчах и забил 404 мяча.
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