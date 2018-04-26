Футбол объединил лосиху, гуся и кенгуру из Химок
Футбол объединил гуся, лосиху и кенгуру их контактного зоопарка «Ковчег» в Химках. Администрация заведения предлагает всем желающим выбрать официального экстрасенса результатов Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.
Пока экстрасенсорные способности были раскрыты у лосихи Яши, гуся Евгения и кенгуру-альбиноса Снежки.
Жители Химок путем голосования в социальных сетях определят самого способного предсказателя 28 апреля.
«Каким образом предсказатель будет сообщать об исходе матча, будем решать исходя из его вида», – рассказал специалист по связям с общественностью МАУК «Объединенная дирекция парков» Химки Константин Рубанский.
Контактный зоопарк «Ковчег» ждет всех любителей животных в гости. Вход бесплатный, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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