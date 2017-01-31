Фуркад удалил свой комментарий под поздравлением Логинова с 25-летием

Комментарий, оставленный французским биатлонистом Мартеном Фуркадом по поводу 25-летия российского «стреляющего лыжника» Александра Логинова, удален со станицы в социальной сети Instagram.

«Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешел в биатлон. Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (Душники-Здруй-2017). Является бронзовым призером Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победителем в эстафете (Сочи)», - говорится в поздравительном сообщении Союза биатлонистов России.

«И он получил два года дисквалификации за ЭПО. Не забудьте про один из его главных трофеев!» - написал Фуркад в комментарии, но позже сам же его удалил, - сообщает «Российская газета».

Ранее Логинов действительно был уличен в употреблении запрещенных препаратов и отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Россиянин триумфально выступил на чемпионате Европы в Польше и претендует на включение в основной состав сборной России для участия в чемпионате мира.

Против этого активно выступает Фуркад и ряд других зарубежных биатлонистов. Они считают, что двухлетняя дисквалификация - слишком мягкое наказание для Логинова.