Фуркад досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл общий зачет Кубка мира сезона 2016-2017.

Став третьим в спринтерской гонке на седьмом этапе соревнований, он в общей сложности набрал 1068 очков. Ближайший его соперник – российский спортсмен Антон Шипулин – имеет в своем активе 708 очков.

Тройку лидеров замыкает биатлонист из Германии Симон Шемпп с 73 очками.

Фуркад выигрывает общий зачет Кубка мира в шестой раз подряд, передает «Интерфакс».