Фуркад досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл общий зачет Кубка мира сезона 2016-2017.
Став третьим в спринтерской гонке на седьмом этапе соревнований, он в общей сложности набрал 1068 очков. Ближайший его соперник – российский спортсмен Антон Шипулин – имеет в своем активе 708 очков.
Тройку лидеров замыкает биатлонист из Германии Симон Шемпп с 73 очками.
Фуркад выигрывает общий зачет Кубка мира в шестой раз подряд, передает «Интерфакс».
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