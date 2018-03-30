Функцию замедления работы iPhone теперь можно выключить

Пользователи смартфонов iPhone от Apple с 30 марта могут установить новое обновление iOS 11.3, которое позволяет отключить функцию автоматического замедления работы устройства.

«Это бесплатное обновление программного обеспечения также дает пользователям еще больше информации о состоянии аккумулятора и производительности iPhone», — говорится в сообщении Apple.

Ранее в компании признали, что действительно замедляли работу iPhone старых моделей для того, чтобы предотвратить неожиданную разрядку аккумулятора и выключение смартфона.

Это вызвало широкий общественный резонанс и критику политики компании. Теперь этой функцией можно управлять самостоятельно.

Проверить, включена ли функция замедления устройства или нет, пользователи iPhone смогут в разделе «Настройки». Там же появятся сведения о необходимости сервисного обслуживания аккумулятора.

Обновление можно установить на iPhone 6 и более поздние смартфоны Apple, пишет газета «Ведомости».

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