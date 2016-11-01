ФСИН опровергла заявления об издевательствах над Дадиным в карельской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла появившиеся сообщения об избиениях и издевательствах над оппозиционером Ильдаром Дадиным, отбывающим срок заключения в колонии общего режима в Карелии.

- На данную минуту не установлено ни единого телесного повреждения на Дадине. Сам он это под видеозапись подтверждает. Заключение медицинских работников запротоколировано, - цитирует «Интерфакс» заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.

Вместе с тем ведомство инициировало служебную проверку, которую осуществляют в карельской колонии сотрудники центрального аппарата.

- Особое внимание уделяется тем датам, в которые, по утверждению Дадина, его якобы избивали - снимаются фрагменты со всех видеокамер, - подчеркнул собеседник агентства.

Как отметил Максименко, если в ходе проверки выяснятся факты превышения служебных полномочий, «сотрудники, допустившие это, будут незамедлительно уволены и ими займутся следственные органы».

Ранее сообщалось, что супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила в фейсбуке со ссылкой на адвоката Алексея Липцера, что активиста в колонии избивают и подвергают пыткам, а также угрожают убить. Письмо Дадина жене, в котором он говорит о пытках, также было опубликовано.