ФСИН опровергла информацию о побеге заключенного из колонии «Черный дельфин»

Информация о побеге заключенного из исправительной колонии строгого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области не соответствует действительности. Такое заявление сделали в Федеральной службе исполнения наказаний.

- Побега из колонии для пожизненно осужденных не было. Побег был совершен из колонии, размещенной рядом, - сообщил ТАСС источник во ФСИН.

Ранее в УФСИН по Оренбургской области сообщили, что побег 22 октября с рабочего объекта (по производству шлакоблоков) совершил осужденный 32-летний уроженец села Медведка Оренбургской области Александр Александров, содержавшийся на участке колонии-поселения при ИК-6.

По данным агентства, срок его заключения истекал 10 июля 2017 года и фактически Александров содержался в хозяйственном отряде при колонии.

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