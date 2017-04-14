Фридман назвал условие отказа от иска к «Ведомостям»
Миллиардер Михаил Фридман заявил, что может отказаться от иска к изданию «Ведомости». Для того редакция должна опубликовать официальное опровержение.
Ранее шеф-редактор издания Дмитрий Симаков признал, что при подготовке статьи, которая послужила поводом для иска, была допущена “человеческая ошибка». Фридман назвал это позитивным фактом, однако подчеркнул, что добивается не признания нарушений, а опровержения ложной информации, которая содержалась в публикации.
«В случае, если редакция добровольно признает свою неправоту в полном объеме и будет готова написать всеобъемлющее опровержение всех недостоверных фактов, я буду рад прекратить судебное разбирательство», - цитирует бизнесмена РИА «Новости».
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