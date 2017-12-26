Фрегат Британии сопроводил российский корабль «Адмирал Горшков»

Британский фрегат HMS St Albans сопроводил российский корабль «Адмирал Горшков» вблизи своих территориальных вод в Северном море.

Уточняется, что российский головной фрегат проекта «Адмирал Горшков» проходит испытания, которые пока не позволяют ему войти в состав Военно-морского флота России.

По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, конструкторам необходимо доработать все системы корабля и закончить открытые опытно-конструкторские работы, сообщает агентство Nation news.

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