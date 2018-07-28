Фрегат «Адмирал Горшков» поступил на вооружение ВМФ России

На вооружение Военно-морского флота России поступил фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», строительство которого ведется с 2006 года.

По словам заместителя главкома ВМФ России, вице-адмирала Виктора Бурсука, теперь военные будут иметь четыре таких корабля.

«Адмирал Горшков» был спущен на воду осенью 2010 года, в 2014 году он вышел на испытания. Передача фрегата ВМФ России должна была состояться в 2016 году, однако она не раз переносилась, сообщает ТАСС.

Экипаж такого корабля составляет до 170 человек. Фрегат оснащен комплексами «Оникс» и «Калибр». В ближайшем будущем такие фрегаты станут основными боевыми кораблями ВМФ России.