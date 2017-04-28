Французы предложили крымским властям построить подвесную дорогу
Французская компания Cabline может построить в Ялте подвесные дороги. Данный вопрос обсуждался главой города Андреем Ростенко с бывшим советником экс-президента Франции Николя Саркози Пьером Тома.
В частности, такая дорога может появиться в районе Никитского ботанического сада, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ялтинской городской администрации. Местные власти полагают, что подвесные дороги позволят снизить транспортную загруженность города.
Сроки строительства и объем инвестиций в проект пока не называются. Достигнута договоренность о подготовительной работе по проектированию и эксплуатации подвесных дорог.
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