Французы все больше симпатизируют Макрону

Большинство граждан Франции в ходе прошедших накануне теледебатов с участием кандидатов в президенты страны отдали свое предпочтение Эммануэлю Макрону.

Так, Макрон, согласно данным опроса, проведенного компанией «Элаб», обеспечил себе поддержку 63 процентов респондентов. Его соперница, кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала всего лишь 34 процента голосов. Отмечается, что 3 процента граждан не смогли определиться со своими симпатиями.

По итогам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов избирателей, Марин Ле Пен заручилась поддержкой 21,3 процента французов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая, сообщает «Национальная служба новостей».