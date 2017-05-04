Французы все больше симпатизируют Макрону
Большинство граждан Франции в ходе прошедших накануне теледебатов с участием кандидатов в президенты страны отдали свое предпочтение Эммануэлю Макрону.
Так, Макрон, согласно данным опроса, проведенного компанией «Элаб», обеспечил себе поддержку 63 процентов респондентов. Его соперница, кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала всего лишь 34 процента голосов. Отмечается, что 3 процента граждан не смогли определиться со своими симпатиями.
По итогам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента голосов избирателей, Марин Ле Пен заручилась поддержкой 21,3 процента французов.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость «Путинское большинство» не видит альтернативы действующему президенту
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии