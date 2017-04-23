Во Французской Полинезии утонули двое дайверов из России
Во Французской Полинезии утонули три дайвера, двое из которых были гражданами России.
Как сообщает РИА Новости, инцидент случился во время посещения пещеры на глубине около 60 метров. Пока найденные в воскресенье тела не смогли поднять на поверхность.
Известно, что среди погибших россиян профессор математики в университете Французской Полинезии Алексей Зыкин и его супруга. Молодым людям было около 30 лет. Третий погибший - инструктор Диль Дэме.
Специалист по подводному плаванию, знавший погибших, так прокомментировал случившееся: «Один из дайверов мог начать паниковать, а другие захотели ему помочь, в этом случае очень быстро теряется воздух». Сейчас начато расследование причин гибели дайверов.
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