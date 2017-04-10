Французский турист погиб в результате падения воздушного шара в Турции

Турист из Франции погиб в результате падения воздушного шара в Каппадокии в центральной Турции.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 20 человек, участвовавших в экскурсии на воздушном шаре. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

По предварительным данным, в полете шар зацепился за линию электропередач и упал на землю.

На воздушном шаре туристы должны были осмотреть живописную историческую местность с воздуха, сообщает «ТВ Центр».