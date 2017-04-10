Французский турист погиб в результате падения воздушного шара в Турции
Турист из Франции погиб в результате падения воздушного шара в Каппадокии в центральной Турции.
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 20 человек, участвовавших в экскурсии на воздушном шаре. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
По предварительным данным, в полете шар зацепился за линию электропередач и упал на землю.
На воздушном шаре туристы должны были осмотреть живописную историческую местность с воздуха, сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость Южная Осетия станет Аланией
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии