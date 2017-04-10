Французский турист погиб в результате падения воздушного шара в Турции

Турист из Франции погиб в результате падения воздушного шара в Каппадокии в центральной Турции.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 20 человек, участвовавших в экскурсии на воздушном шаре. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

По предварительным данным, в полете шар зацепился за линию электропередач и упал на землю.

На воздушном шаре туристы должны были осмотреть живописную историческую местность с воздуха, сообщает «ТВ Центр».

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Места: Турция
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