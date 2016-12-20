Французский политолог выдвинул кандидатуру Путина на Нобелевскую премию мира

Президент РФ Владимир Путин – единственный в мире политик, который реально борется с терроризмом, и заслуживает Нобелевской премии мира, как никто другой. Такое заявление сделал глава французского «Центра политических и международных отношений» Фабьен Боссар.

По словам французского политика, в официальном письме в Нобелевский комитет он указал свою аргументацию и рассчитывает, что другие эксперты поддержат выдвинутую им кандидатуру.

- Я думаю, что президент Путин заслужил премию мира. Он единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом, — цитирует Боссара РИА «Новости».

Как отметил собеседник агентства, президент США Барак Обама в свое время получил Нобелевскую премию мира, когда американские войска все еще находились в Ираке. Соответственно, удары российских ВКС по позициям террористов в Сирии не должны помешать присуждению нобелевской награды российскому лидеру.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Стрельба в немецком Висбадене не была терактом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО