Французский политолог выдвинул кандидатуру Путина на Нобелевскую премию мира

Президент РФ Владимир Путин – единственный в мире политик, который реально борется с терроризмом, и заслуживает Нобелевской премии мира, как никто другой. Такое заявление сделал глава французского «Центра политических и международных отношений» Фабьен Боссар.

По словам французского политика, в официальном письме в Нобелевский комитет он указал свою аргументацию и рассчитывает, что другие эксперты поддержат выдвинутую им кандидатуру.

- Я думаю, что президент Путин заслужил премию мира. Он единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом, — цитирует Боссара РИА «Новости».

Как отметил собеседник агентства, президент США Барак Обама в свое время получил Нобелевскую премию мира, когда американские войска все еще находились в Ираке. Соответственно, удары российских ВКС по позициям террористов в Сирии не должны помешать присуждению нобелевской награды российскому лидеру.