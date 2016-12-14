Французский парламент согласился продлить режим ЧП

Парламент Франции одобрил очередное продление срока действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране после парижских терактов.

Инициатива продления режима ЧП исходила от правительства. За нее проголосовали 228 депутатов, против – только 32, сообщает RTL.

По замыслу французского кабмина, режим ЧП должен действовать до 15 июля будущего года. Ели инициатива получит одобрение и в сенате, то это будет самый длинный в истории страны непрерывный период ЧП. Его продолжительность составит 20 месяцев.