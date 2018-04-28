Французский музей выставил десятки поддельных картин
Выставка работ художника Этьена Террюса в государственном музее в Эльне оказалась собранием фальшивок.
В общей сложности экспозиция насчитывала 140 работ. Сначала подозрения искусствоведов вызвала только одна картина – на ней было изображено здание, построенное уже после смерти художника. Последующая проверка показала, что поддельными были 82 полотна.
Многие из выставленных картин были приобретены на средства местных властей, некоторые подарены частными коллекционерами. Еще ряд работ музей получил о организаций, которые их купили на собранные пожертвования. Ущерб оценивается в 160 тысяч евро, сообщает The Telegraph.
Следующая новость Дзюдоисты РФ стали лучшими на чемпионате Европы
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии