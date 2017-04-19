Французский художник высидел цыпленка
Опыт французского художника-акциониста Абраама Пуаншеваля по высиживанию куриных яиц увенчался появлением на свет первого цыпленка.
Акция началась три недели назад, в конце марта. Она проходит в Парижском музее современного искусства.
Для Пуаншеваля сооружена специальная витрина, которую он покидает всего на полчаса раз в сутки. Все остальное время он занят высиживанием яиц. Вылупившиеся цыплята буту переданы на ферму отца художника.
Сотрудник музея рассказал телеканалу BFMTV, что данный опыт оказался для Пуаншеваля гораздо тяжелее, чем его пребывание в 12-тонной каменной глыбе.
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