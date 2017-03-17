Французский фрегат-«невидимка» вошел в Черное море

Фрегат ВМС Франции La Fayette, оснащенный замаскированным оборудованием, вошел в акваторию Черного моря. По словам посла Франции в Болгарии Эрика Лебеделя, военный корабль направляется в болгарский порт Варна.

Как уточняется в материале, фрегат, оснащенный противокорабельными ракетами «Экзосет» с дальностью действия 70 километров и зенитным ракетным комплексом «Новаль-Кроталь», создан с использованием технологии стелс, что делает его практически незаметным для радиолокации.

На сайте посольства Франции в Румынии говорится, что корабль с 24 по 27 марта будет пришвартован в порту Констанца. Согласно заявлению диппредставительства фрегат будет участвовать в совместных учениях с местными ВМС.

В рамках операции НАТО «Атлантическая решимость» в Черном море побывали испанский ракетный фрегат «Альмиранте Хуан де Борбон» и эсминец ВМС США «Портер», оснащенные системой ПРО «Иджис», а также канадский фрегат «Сент-Джонс», сообщает Ura.ru.