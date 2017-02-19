Французский депутат предложил рассмотреть условия для отмены антироссийских санкций
Депутат Национального собрания Франции Брюно Ле Мэр объявил о необходимости рассмотреть условия, при которых будут сняты санкции против России.
Об этом он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В своем Twitter Ле Мэр написал: «Я встречался с Лавровым в Мюнхене: нам необходимо рассмотреть условия для отмены санкций в отношении России».
В интервью радиостанции Europe 1 депутат заявил, что необходимо уйти от политики санкций против РФ, но «с некоторыми условиями».
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