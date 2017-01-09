Французский биатлонист после поражения назвал россиянина Логинова «мошенником»

Проиграв на этапе Кубка IBU Александру Логинову, французский биатлонист Аристид Бегю заявил, что ему неприятно поражение от «мошенника».

«Проиграть сильнейшему – да! Мошеннику – нет! Эритропоэтину — стоп, мы хотим чистого спорта», – цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Бегю в Twitter.

Ранее Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных препаратов, но срок дисквалификации россиянина истек 16 ноября, и он вернулся в спорт.

Французский «стреляющий лыжник» занял в спринте и гонке преследования восьмое и шестое места соответственно.

Ранее сообщалось, что после публикации второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена Международный союз биатлонистов открыл дела в отношении 31 российского биатлониста. Как отметили в организации, доказательств, достаточных для отстранения спортсменов от соревнований, в докладе нет.