Французский биатлонист назвал победителя Кубка IBU Логинова мошенником
Французский биатлонист Аристид Бегю, проиграв российскому спортсмену Александру Логинову, обозвал победителя мошенником.
После того, как Бегю проиграл эстафету, он заявил, что поддерживает чистый спорт и ему неприятно проигрывать отбывшему дисквалификацию за использование эритропоэтина россиянину, назвав победителя гонки мошенником.
На этапе Кубка IBU, который проходил в Мартелле, Александр Логинов одержал победу в гонке преследования и спринте, а Аристид Бегю стал лишь шестым и восьмым.
В 2014 году Логинов был дисквалифицирован на 2 года после того, как его допинг-проба показала положительный результат на наличие запрещенного препарата. Срок дисквалификации закончился в ноябре прошлого года, сообщает интернет-издание «Народные новости».
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