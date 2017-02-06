Во французских Альпах погиб лыжник из России

Горнолыжник из России погиб во время катания во французских Альпах в результате схода снежной лавины.

Инцидент произошел в департаменте Савойя. По данным СМИ, мужчина катался на лыжах за пределами установленных спусков.

После схода лавины тело лыжника было найдено спасателями. Медики установили, что погибший скончался о удушья, сообщает РИА ФедералПресс.