Во французских Альпах погиб лыжник из России

Горнолыжник из России погиб во время катания во французских Альпах в результате схода снежной лавины.

Инцидент произошел в департаменте Савойя. По данным СМИ, мужчина катался на лыжах за пределами установленных спусков.

После схода лавины тело лыжника было найдено спасателями. Медики установили, что погибший скончался о удушья, сообщает РИА ФедералПресс.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: происшествия
Следующая новость В РАН признали гомеопатию лженаукой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО