Во французских Альпах погиб лыжник из России
Горнолыжник из России погиб во время катания во французских Альпах в результате схода снежной лавины.
Инцидент произошел в департаменте Савойя. По данным СМИ, мужчина катался на лыжах за пределами установленных спусков.
После схода лавины тело лыжника было найдено спасателями. Медики установили, что погибший скончался о удушья, сообщает РИА ФедералПресс.
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