Французские водители автобусов переоделись в юбки

Водители автобусов во французском городе Нант на один день сменили форменные брюки на юбки.

На такой шаг водителей заставила пойти жаркая погода. По их словам, в автобусах, не оборудованных кондиционерами, температура в кабинах поднимается до +50С.

Кроме того, переодевание в юбки стало своеобразным ответом водителей на запрет руководства носить шорты. «Наша форма не подходит для этих высоких температур. Мы завидуем женщинам в такие моменты», — сказал один из них в интервью изданию The Local.