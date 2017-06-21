Французские водители автобусов переоделись в юбки
Водители автобусов во французском городе Нант на один день сменили форменные брюки на юбки.
На такой шаг водителей заставила пойти жаркая погода. По их словам, в автобусах, не оборудованных кондиционерами, температура в кабинах поднимается до +50С.
Кроме того, переодевание в юбки стало своеобразным ответом водителей на запрет руководства носить шорты. «Наша форма не подходит для этих высоких температур. Мы завидуем женщинам в такие моменты», — сказал один из них в интервью изданию The Local.
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