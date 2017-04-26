Французские рабочие освистали кандидата в президенты Макрона
Рабочие французского завода Whirpool устроили недружественный прием кандидат в президенты страны Эммануэлю Макрону.
Сотрудники предприятия с начала недели протестуют против его переноса в Польшу. Встречи с Макроном они добивались на протяжении нескольких недель. Когда же политик пригрозил им, что завод закроют в случае победы на выборах его противницы Марин Ле Пен, его освистали. При этом в толпе рабочих раздались крики: «Марин!»
Ле Пен посетила предприятие за несколько часов до Макрона. Во время встречи с рабочими она заявила, что ее оппонент сосредоточен на отстаивании интересов олигархов, а не народа, передает РИА «Новости».
Следующая новость В Новой Москве мертвец полгода просидел в автомобиле
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии