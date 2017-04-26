Французские рабочие освистали кандидата в президенты Макрона

Рабочие французского завода Whirpool устроили недружественный прием кандидат в президенты страны Эммануэлю Макрону.

Сотрудники предприятия с начала недели протестуют против его переноса в Польшу. Встречи с Макроном они добивались на протяжении нескольких недель. Когда же политик пригрозил им, что завод закроют в случае победы на выборах его противницы Марин Ле Пен, его освистали. При этом в толпе рабочих раздались крики: «Марин!»

Ле Пен посетила предприятие за несколько часов до Макрона. Во время встречи с рабочими она заявила, что ее оппонент сосредоточен на отстаивании интересов олигархов, а не народа, передает РИА «Новости».