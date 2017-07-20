Французские депутаты сняли галстуки
Во Франции депутатам Национального парламента разрешили приходить на заседания без галстуков.
Кроме того, при желании депутат может снять с себя и пиджак.
«Ни одно из нормативных положений не касается одежды депутатов и не накладывает обязательств ношения пиджака и галстука в зале заседаний», — отмечается в сообщении Le Monde.
Ранее депутаты фракции «Непокорившаяся Франция» пришли на заседание без пиджаков в знак протеста против «навязанного дресс-кода», сообщает Life.
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