Французские депутаты сняли галстуки

Во Франции депутатам Национального парламента разрешили приходить на заседания без галстуков.

Кроме того, при желании депутат может снять с себя и пиджак.

«Ни одно из нормативных положений не касается одежды депутатов и не накладывает обязательств ношения пиджака и галстука в зале заседаний», — отмечается в сообщении Le Monde.

Ранее депутаты фракции «Непокорившаяся Франция» пришли на заседание без пиджаков в знак протеста против «навязанного дресс-кода», сообщает Life.