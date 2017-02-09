Французская федерация биатлона извинилась за слова Фуркада о Логинове
Федерация биатлона Франции принесла свои извинения российскому союзу биатлонистов и Александру Логинову за оскорбительный комментарий двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.
Ранее СБР в своем Instagram поздравил Логинова с днем рождения, который спортсмен отмечал 31 января. Фуркад разместил под поздравлением запись о том, что одним из лучших трофеев россиянина является дисквалификация, передает агентство «Р-Спорт». Позднее француз удалил свой комментарий.
Логинов был дисквалифицирован сроком на два года из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата эритропоэтина. Вновь выступать на соревнованиях он начал в конце прошлого года.
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