Французская федерация биатлона извинилась за слова Фуркада о Логинове

Федерация биатлона Франции принесла свои извинения российскому союзу биатлонистов и Александру Логинову за оскорбительный комментарий двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

Ранее СБР в своем Instagram поздравил Логинова с днем рождения, который спортсмен отмечал 31 января. Фуркад разместил под поздравлением запись о том, что одним из лучших трофеев россиянина является дисквалификация, передает агентство «Р-Спорт». Позднее француз удалил свой комментарий.

Логинов был дисквалифицирован сроком на два года из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата эритропоэтина. Вновь выступать на соревнованиях он начал в конце прошлого года.