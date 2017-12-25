Француз дошел пешком до Подмосковья

Путешествующий пешком француз по имени Феликс дошел до подмосковного Серпухова.

Некоторое время назад его у деревни Дракино остановили сотрудники ГИБДД и предложили ему помощь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он планирует добраться до Москвы, а оттуда поездом – до Владивостока. Далее он намерен отправиться в Японию.

Француз находится в дороге уже более двух лет. Свои пожитки он перевозит в тележке, на бортах которой отмечает маршрут.